Лукашенко заявил, что отравление Навального - фальсификация: Перехватили разговор Варшавы и Берлина, отчет отправим ФСБ

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко назвал информацию об отравлении Алексея Навального фальсификацией.

Об этом он заявил сегодня на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них - Запада - новая фишка появилась. Опять "Новичок" (отравляющее вещество. - Ред.), опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель (она заявила, что ему - Навальному - хотели закрыть рот) мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там (на западных рубежах Беларуси. - Ред.) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", - заявил Лукашенко.

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Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.