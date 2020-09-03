Из-за аварийного отключения трансформатора обесточены сотни домов в четырех районах Киева, - КГГА

На высоковольтной подстанции "Приорская" аварийно отключился трансформатор.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По данным ведомства, специалисты уже выехали на подстанцию, ориентировочное время переподключения оборудования для возврата клиентам света - 30-40 минут.

Так, без электроснабжения оказались около 650 жилых и 800 частных домов на Виноградаре. В зоне отключения дома в Шевченковском, Святошинском, Соломенском, Подольском районах.

Также работают службы ЗАО "АК" Киевводоканал "для того, чтобы оперативно нормализовать водоснабжение зданий, попавших в зону отключения подстанции. После восстановления электроэнергии работники сразу наладят работу насосного оборудования, чтобы обеспечить соответствующее давление в водопроводной сети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 71 дом в центре Киева остался без света из-за аварии