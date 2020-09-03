Замглавы ОП Ковалив о решении суда по "Приватбанку": Государство будет защищать свои интересы и граждан в апелляции
Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив, передает Цензор.НЕТ.
"Министерство финансов, Национальный банк, "Приватбанк" и Правительство не согласны с вынесенным решением и будут защищать интересы государства и банка в апелляционном суде.
Хочу отметить, что государственный "Приватбанк" является частью стабильной и прозрачной банковской системы. Показатели банка соответствуют нормативам Нацбанка и ожиданиям вкладчиков и государство будет защищать свои интересы и интересы граждан", - написала Ковалив в Facebook в четверг.
Ранее юридический советник "Приватбанка" Андрей Пожидаев заявил, что "Приватбанка" проиграл в Печерском райсуде спор с Суркисами.
Министр юстиции Денис Малюська назвал это решение "одним из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины".
Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка".
Пожидаев сообщил, что банк не планирует выплачивать $350 млн в пользу оффшорных компаний, однако последние могут обратиться в Государственную исполнительную службу для принудительного списания средств с корреспондентских счетов банка.
Министерство финансов подаст апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда.