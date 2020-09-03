Замглавы ОП Ковалив о решении суда по "Приватбанку": Государство будет защищать свои интересы и граждан в апелляции

Государство будет защищать свои интересы в споре "Приватбанка" с компаниями братьев Суркисов о порядке принудительного исполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство финансов, Национальный банк, "Приватбанк" и Правительство не согласны с вынесенным решением и будут защищать интересы государства и банка в апелляционном суде.

Хочу отметить, что государственный "Приватбанк" является частью стабильной и прозрачной банковской системы. Показатели банка соответствуют нормативам Нацбанка и ожиданиям вкладчиков и государство будет защищать свои интересы и интересы граждан", - написала Ковалив в Facebook в четверг.

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Ранее юридический советник "Приватбанка" Андрей Пожидаев заявил, что "Приватбанка" проиграл в Печерском райсуде спор с Суркисами.

Министр юстиции Денис Малюська назвал это решение "одним из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины".

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка".

Пожидаев сообщил, что банк не планирует выплачивать $350 млн в пользу оффшорных компаний, однако последние могут обратиться в Государственную исполнительную службу для принудительного списания средств с корреспондентских счетов банка.

Министерство финансов подаст апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда.