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Замглавы ОП Ковалив о решении суда по "Приватбанку": Государство будет защищать свои интересы и граждан в апелляции

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Замглавы ОП Ковалив о решении суда по "Приватбанку": Государство будет защищать свои интересы и граждан в апелляции
Государство будет защищать свои интересы в споре "Приватбанка" с компаниями братьев Суркисов о порядке принудительного исполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство финансов, Национальный банк, "Приватбанк" и Правительство не согласны с вынесенным решением и будут защищать интересы государства и банка в апелляционном суде.

Хочу отметить, что государственный "Приватбанк" является частью стабильной и прозрачной банковской системы. Показатели банка соответствуют нормативам Нацбанка и ожиданиям вкладчиков и государство будет защищать свои интересы и интересы граждан", - написала Ковалив в Facebook в четверг.

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Ранее юридический советник "Приватбанка" Андрей Пожидаев заявил, что "Приватбанка" проиграл в Печерском райсуде спор с Суркисами.

Министр юстиции Денис Малюська назвал это решение "одним из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины".

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка".

Пожидаев сообщил, что банк не планирует выплачивать $350 млн в пользу оффшорных компаний, однако последние могут обратиться в Государственную исполнительную службу для принудительного списания средств с корреспондентских счетов банка.

Министерство финансов подаст апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда.

Замглавы ОП Ковалив о решении суда по Приватбанку: Государство будет защищать свои интересы и граждан в апелляции 01

Топ комментарии

  • Andriy Kalnyshevsky
    Срочно показать ту серию голоборотька где зебилы сносят на Майдан золотые коронки.
    Сейчас она заиграет новыми красками. Замглавы ОП Ковалив о решении по "Приватбанку": Государство будет защищать свои интересы и граждан в апелляции - Цензор.НЕТ 9895
  • Герхард
    Кричали, что Порошенко сливает на России, получили Фокина, который прямо говорит о капитуляции.


    Выли, что живем в самой коррeмпированной стране мира - получили по Привату чек на 10 лярдов гривен, кумовство, беспредел, сожженные машины и дома.


    Стонали, что патриотов сливают в казанах, получили полный молчок про любые события на «нуле» и запрет на стрельбу, а наши военные по нескольку дней медленно умирают в сотне метров от своих позиций, пока паяц обкашливает вопросики с Суркисами.


    Ныли, что Президент бухает, получили наркомана на Банковой, который, кажется, даже когда трезв - не сильно умнее полена.


    Я не жалуюсь, вы не подумайте. По логике вещей, следующим должен быть безвиз.
    Очевидно, что раз его «на хлеб не намажешь», то именно обладание визой позволит ее обладателям хоть что-то, окромя хера, на хлеб (при его наличии) мазать (престижная работа маляром в Кишеневе, ага).


    Нарид должен этот чан дерьма дожрать до конца - пока ложка по дну скрести не начнет. А потом, может быть, сдуьба дарует еще один шанс построить нормальную страну… с предсказуемым результатом строительства, конечно.
    Urchin Fog
  • Unlucky Guy
    не вижу блеска в глазах!)
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