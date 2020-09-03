Шмыгаль поручил Шкарлету безотлагательно проверить учебные заведения на предмет соблюдения противоэпидемических правил
"За последние сутки было выявлено 149 случаев заболевания COVID-19 среди детей. Во исполнение задания Президента Украины Владимира Зеленского премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру развития громад и территорий Алексею Чернышеву и и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет совместно с Госпотребслужбой безотлагательно провести проверки учебных заведений в областях на соблюдение противоэпидемических правил", - сообщает пресс-служба правительства, передает Цензор.НЕТ.
Шмыгаль отметил, что случайным образом должны быть проверены не менее 5 учебных заведений в каждой из областей, а особенно стоит обратить внимание на школы, которые располагаются в отдаленных районах, поскольку в областных центрах ситуация более или менее стабильная.
Премьер также поручил главам областных и районных государственных администраций взять под контроль ситуацию в учебных заведениях.
Шмыгаль подчеркнул, что по результатам этой проверки правительством могут быть приняты, в том числе, и кадровые решения.