Лукашенко заявил, что Беларусь развернула почти 50% своей армии вдоль границ с Литвой и Польшей: "Мы фактически окружили Гродно"

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко отмечает недружественные шаги со стороны блока НАТО.

Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Вы видите, что происходит у нас. Мы видим, что происходит вокруг России, - сказал он. - Мы вынуждены были отвечать, видя недружественные шаги со стороны блока НАТО у наших границ. А для этого все доказательства есть, как бы они ни оправдывались, - и переброска американских, других подразделений из глубины их натовской территории к границам Беларуси, особенно самолетов F-16 (по-моему, 16 или 18 самолетов они перебросили)".

"Мы развернули практически половину нашей белорусской армии. Фактически взяли под контроль западные границы с Литвой и Польшей. И, как я часто говорю, фактически окружили Гродно, чтобы противостоять этим угрозам. Наверное, эта демонстрация дала свой результат", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что спокойной жизни не будет, но Беларусь полна решимости отстоять свой суверенитет и независимость.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко обвинил Украину во "внешнем вмешательстве"

Напомним, ранее Североатлантический альянс назвал заявления захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко о том, что НАТО передвигает войска возле границы Беларуси, безосновательными.

Как известно, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.