Новости

Донорство крови: Рада предлагает ввести ответственность за предоставление недостоверной информации о состоянии здоровья

1 67018
Донорство крови: Рада предлагает ввести ответственность за предоставление недостоверной информации о состоянии здоровья
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3649 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за нарушение установленного порядка предоставления информации о состоянии здоровья при осуществлении донации крови и (или) ее компонентов".

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 244 народных депутата.

Как говорится в пояснительной записке, законопроектом предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей, которая вводит административную ответственность за непредоставление лицом, осуществляющим донацию крови и/или компонентов крови, информации о состоянии своего здоровья или предоставление ложной информации, если это отрицательным образом сказалось на безопасности и качества заготовленных крови и/или компонентов крови. За такое правонарушение предлагается ввести ответственность в виде наложения штрафа в размере от двадцати пяти до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Я так понимаю у нас доноров крови сильно много развелось.
  • вставай
    Що за брєд? Кров повинна ретельно перевірятись. Донор може й сам не знати, що хворіє. Років п"ятнадцять тому у зятя знайшли гепатит В (про який він ні сном, ні духом не знав і почував себе прекрасно), бо треба було здати кров на операцію для батька.
  • Патриот_ЗП
    А че, доноры не сознательно идут на донацию? Или это чтобы крайний был, если в лаборатории накосячат?
    Долбоебы. Теперь прежде чем сдать кровь, даже по просьбе знакомых люди будут думать - а нах оно мне надо?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости