Донорство крови: Рада предлагает ввести ответственность за предоставление недостоверной информации о состоянии здоровья

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3649 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за нарушение установленного порядка предоставления информации о состоянии здоровья при осуществлении донации крови и (или) ее компонентов".