Отец Зеленского о его выдвижении на пожизненную стипендию: Решил коллектив института на научном совете. Мой сын ни при чем
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, его комментарий опубликовало прокремлевское издание "Страна".
"Мне вообще лично ничего не надо. Я не нуждаюсь в этом вообще. Вот мое какое мнение. Это еще полгода назад по всей Украине, в каждом институте проводили собрания, и сами коллективы выдвигали педагогов на эту стипендию. Из нашего института выдвинули две кандидатуры – меня и еще одного человека. Таких, как я – полно по всей Украине. Это каждый год вручают такие стипендии. И при Порошенко такое было. И меня на стипендию выдвинули не потому, что я папа Зеленского – оно мне не надо. Коллектив института меня выдвинул на научном совете. Я даже не знал результат – вот это впервые от вас слышу. А вы думаете, это блат от президента? Вы знаете, что и президент не бедный. И мне хватает и зарплаты, и пенсии. Я 28 лет на объектах проработал, на живых, а не на взятках", - отметил он.
По его словам, до этого его кандидатуру подавали на заслуженного деятеля науки и техники, но он отказывался, а в этот раз решил не отказываться.
Ранее стало известно, что Кабмин вынес на свое заседание 2 сентября проект указа президента Украины о присвоении пожизненной государственной стипендии выдающимся деятелям образования, в том числе его отцу Александру Зеленскому.