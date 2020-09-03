Норма о соцопросе в избирательном законодательстве не нужна, там уже прописано право ЦИК на проведение избирательных экспериментов, - "слуга народа" Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал попытку прописать в изменениях в Избирательный кодекс право ЦИК на проведение соцопросов в день выборов. В "Голосе" заявляли, что таким образом "власть пыталась изменить правила перед выборами, чтобы "пропихнуть" референдум об особом статусе Донбасса".

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, Арахамия так прокомментировал журналистам эту норму: "У нас есть два-три вывода из научного управления, где говорят, что такая норма в отдельном законе даже не нужна, потому что в рамках действующего законодательства ЦИК уже имеет право проводить избирательные эксперименты (так называют это в законопроекте). То есть такие опросы, как тестирование новых механик в избирательном праве", - сказал Арахамия.

Он напомнил, что парламент планирует принять пакет законов о народовластии.

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"Идея заключается в том, чтобы ЦИК, возможно, начал готовиться к будущим этим изменениям и как институция подстраивался проводить какие-то эксперименты. Чтобы не было, что мы почти год принимали и разрабатывали законы, а затем ЦИК еще будет год разрабатывать порядок и тренироваться как это делать. Поэтому возникла такая идея", - добавил он.

Ранее Рада отклонила законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс. Как сообщили нардепы "Голоса", именно в этот законопроект хотели внести норму о проведении "соцопросов": "Власть пыталась изменить правила для местных выборов, чтобы "пропихнуть" туда референдум об особом статусе Донбасса".