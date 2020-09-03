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Белорусские оппозиционеры Ковалькова и Дылевский после 10 суток ареста получили еще по 15

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Белорусские оппозиционеры Ковалькова и Дылевский после 10 суток ареста получили еще по 15
Оппозиционер и доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова и лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский получили новые 15 суток административного ареста.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе координационного совета белорусской оппозиции, передает Цензор.НЕТ.

"Суд Центрального района назначил Ольге еще 15 суток административного ареста", - сказали в пресс-службе.

Решение вынесено в соответствии с ч. 3 ст. 23.34 КоАП РБ (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Ковалькова была повторно задержана после выхода из изолятора.

Такое же наказание, в виде 15 суток ареста, получил в четверг еще один член президиума КС, лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский.

"Дылевскому присудили 15 суток ареста по ч.1 ст.23.34", - сообщили в пресс-службе КС.

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Ковалькова и Дылевский в конце августа были приговорены к 10 суткам ареста и должны были выйти на свободу 3 сентября. Оба были обвинены в организации несанкционированного мероприятия. Оба являются членами президиума Координационного совета белорусской оппозиции.

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Топ комментарии

  • Дмитрий Кузнецов 824d879e
    Белорусы могут ходить сколько угодно. Они уже проиграли. Чтобы не нёс Лукашенко, он остаётся при власти.
    А Европа в очередной раз показала, что ей на всё пох.
  • serh
    Без всякого сарказма. Что, по-твоему, Евросоюз должен был сделать?
  • Игорь 4397
    Прямо какие-то рецидивисты. Только откинулись, снова на кичман ))))))
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