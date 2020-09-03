Старшина ВСУ Артем Бондаренко погиб при ликвидации пожара на Луганщине

Во время ликвидации пожара в Луганской области найден погибшим военнослужащий Вооруженных сил Украины, которого считали без вести пропавшим.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"С грустью сообщаем, что во время ликвидации пожара на Луганщине погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим. Тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа. Как утверждают побратимы, в то время как они тушили пожар, стремительно приближавшийся к позициям, Артем занимался эвакуацией военного имущества", - говорится в опубликованном в четверг на странице пресс-центра ООС сообщении.

Смотрите также: Пожары на Луганщине могут быть спровоцированы поджогом со стороны оккупантов, - штаб ООС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж