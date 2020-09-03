Отказ ВСП отстранять судей ОАСК говорит о нежелании очищать судебную систему, - НАБУ

Высший совет правосудия проигнорировал факты следствия по делу о злоупотреблениях судей Окружного административного суда Киева.

Об этом заявили в Национальном антикоррупционном бюро Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Аргументы, которые ВСП использовал, встав на защиту судей ОАСК, по мнению НАБУ, являются надуманными и могут свидетельствовать о наличии связей с фигурантами обнародованных Национальным бюро аудиозаписей – доказательств в уголовном производстве", - сообщает пресс-служба НАБУ.

В НАБУ напомнили, что 17 июля 2020 года детективы Бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры, учитывая отсутствие лиц по месту работы и проживания, сообщили главе и четырем судьям ОАСК о подозрении по процедуре, предусмотренной ст. 135 и ст. 278 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Прибегнуть к такому вполне законному способу совершения процессуального действия, детективы вынуждены были из-за того, что судьи, будучи информированными о намерениях следствия, заранее приняли меры, чтобы исключить личные получения подозрений. Поэтому, как того требует УПК в таких случаях, сообщение о подозрениях вручили администрации по месту работы (руководителю аппарата ОАСК) и направили заказными письмами по установленным местами регистрации и проживания судей", - подчеркивают в НАБУ.

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В дальнейшем, несмотря на неоднократные сообщения о вызовах, подозреваемые судьи ОАСК уклонялись от личного получения любых сообщений, продлевали отпуска и скрывались от органа досудебного расследования.

"И только после объявления их в розыск, появились на рабочих местах и заявили о своем присутствии. После этого им лично повторно вручили соответствующие сообщения о подозрении. Документы, подтверждающие этот факт - среди материалов, представленных в ВСП", - указывается в сообщении.

ВСП в свою очередь проигнорировал эти факты, заявив об отсутствии доказательств надлежащего вручения подозрений четырем судьям ОАСК. При этом вручение подозрения одному из судей ВСП признал надлежащим, хотя он получил сообщение таким же способом, как и другие фигуранты дела.

"Отказывая в удовлетворении ходатайств касательно двух судей якобы в связи с отсутствием надлежащего обоснования выдвинутых им подозрений, ВСП сознательно проигнорировал наличие в материалах ходатайства постановления следственного судьи ВАКС о разрешении на использование результатов негласных следственных (розыскных) действий, полученных в ходе расследования другого уголовного производства. Это разрешение получено после сообщения судьям ОАСК и другим лицам о подозрении", - добавили в НАБУ.

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Кроме того, во время досудебного расследования детективы Бюро обнаружили информацию о возможной связи между подозреваемыми судьями и членами ВСП, которые рассматривали ходатайство об их отстранении. В связи с этим прокуроры поставили вопрос об отстранении этих лиц от рассмотрения вопроса, предоставив соответствующие рассекреченные материалы негласных следственных действий.

"Однако, ВСП во внимание эти обстоятельства не взял. Кроме того, Высший совет правосудия опубликовал на официальном сайте ложную информацию о якобы непредоставлении соответствующих материалов", - подчеркнули в Бюро.

"Отказ ВСП отстранить судей Окружного административного суда Киева, подозреваемых в захвате государственной власти, от правосудия на время расследования их злоупотреблений, свидетельствует о нежелании очищать судебную систему", - заключили в НАБУ.

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Как сообщалось, во вторник ВСП рассмотрел вопрос временного отстранения от должностей судей ОАСК. ВСП принял решение вернуть генеральному прокурору Ирине Венедиктовой ходатайство о временном отстранении от осуществления правосудия судьи главы ОАСК Павла Вовка в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Также ВСП принял решение отказать в удовлетворении ходатайства об отстранении от совершения правосудия заместителя главы ОАСК Евгения Аблова, мотивировав это тем, что доказательства, которыми обосновано подозрение, выдвинутое судье Евгению Аблову, получены способом, не соответствующим требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины, - без разрешения суда на использование результатов негласных следственных (розыскных) действий, полученных во время расследования другого уголовного производства.

В удовлетворении ходатайства об отстранении судьи ОАСК Игоря Качура было отказано в связи с отсутствием надлежащего обоснования выдвинутых ему подозрений, ходатаство касательно судьи ОАСК Алексея Огурцова - возвращено генпрокурору без рассмотрения в связи с нарушением порядка уведомления судьи о подозрении.