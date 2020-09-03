Политика Запада по отношению к Беларуси была слишком пассивной, - Квасьневский

Политика западных стран по отношению к Беларуси была слишком пассивной.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение бывший президент Польши Александр Квасьневский выразил "Русской службе Би-би-си" в интервью, которое было опубликовано 2 сентября.



"Думаю, что диалог между Европой или, если хотите, в широком смысле, Западом и [президентом Беларуси Александром] Лукашенко должен был быть более активным в эти годы, чем был. Конечно, это не простой диалог, потому что Лукашенко – хитрый человек, он пытается использовать ситуацию в свою пользу. Но в широком смысле политика Запада по отношению к Беларуси была слишком пассивной", – сказал польский политик.



Он отметил, что в отношении Украины западная политика "была очень активной – иногда в большей, иногда в меньшей степени, но никогда не была пассивной".



"А политика Запада в отношении Беларуси была слишком пассивна. Это не означает, что мы должны пригласить Беларусь стать частью Запада, я думаю, это и невозможно. Но в смысле политического диалога, контактов, визитов, программ, посвященных Беларуси, мы были недостаточно активны", – объяснил Квасьневский.



Он рассказал, что при общении с Лукашенко тот иногда был "необычайно прагматичным человеком, трезво оценивал ситуацию, понимал границы, понимал, что необходимо сделать, он был готов идти на компромисс".

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