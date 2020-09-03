Борьбу продолжаем. Победим если не в украинских судах, то в международных, - член правления "Приватбанка" Сульжик
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
"Приватбанк был и остается надежным банком. Нашим клиентам не о чем волноваться. Мы продолжаем бороться, и справедливость неизбежно восторжествует, если не в украинских судах то в международных", - написал Сульжик.
Он поблагодарил всех, кто причастен к "битве за Приватбанк", включая журналистов, активистов, юристов и сотрудников банка.
Ранее юридический советник "Приватбанка" Андрей Пожидаев заявил, что "Приватбанка" проиграл в Печерском райсуде спор с Суркисами.
Министр юстиции Денис Малюська назвал это решение "одним из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины".
Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка".
Пожидаев сообщил, что банк не планирует выплачивать $350 млн в пользу оффшорных компаний, однако последние могут обратиться в Государственную исполнительную службу для принудительного списания средств с корреспондентских счетов банка.
Министерство финансов подаст апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда.