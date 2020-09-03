Арахамия признал, что солгал журналистам, что встречался со мной и видел текст моего выступления, - Лерос

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия признал, что сказал неправду журналистам о своем экс-коллеге по партии Гео Леросе.

Об этом исключенный из фракции "Слуги народа" Лерос рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Ни один человек не знал о том, что я буду говорить. Ни один человек абсолютно! Более того, сегодня, уже 2 сентября, я увидел заявление Давида Арахамии, который журналистам перед парламентом сказал, что якобы еще утром 1 сентября разговаривал с Леросом до его выступления. Разговаривал - и видел текст выступления!" - сказал Лерос.

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Он добавил, что встретил Арахамию после этого и попросил "конкретно сказать, когда он со мной до моего выступления разговаривал".

"Он извинился. Сказал, что да, он был не прав. Этого не было. Я говорю: теперь на второй вопрос ответь. Когда конкретно ты увидел мой текст, и кто тебе его скинул? Ты же это заявил на камеру!

На что он ответил, что текста не видел... Я ему говорю: тогда, получается, ты, Давид, - лгун. Потому что заявляешь одно, а в действительности было другое. Тогда тебе не нужно было выходить к журналистам и делать это заявление", - рассказал Лерос, добавив, что Арахамия в итоге извинился за оба пункта.

С полным текстом интервью Гео Лероса: "Зеленский сказал Арахамии, что если меня сегодня не исключат, он завтра распустит парламент" можно ознакомиться здесь.

Напомним, 1 сентября с трибуны ВР нардеп "Слуги народа" Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".

После этого он сообщил, что глава фракции СН Давид Арахамия по просьбе президента Владимира Зеленского дал указание собирать подписи за то, чтобы исключить Лероса из фракции.

Вечером 1 сентября Лероса исключили из фракции "Слуги народа" по результатам сбора подписей.

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский, комментируя исключение Лероса из фракции "СН", заявил: "У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны".