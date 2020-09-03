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Нацсовет ТРВ аннулировал лицензию радиостанции "Прямий FM"

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Нацсовет ТРВ аннулировал лицензию радиостанции "Прямий FM"
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания аннулировал лицензию на вещание радиостанции "Прямой FM" в шести населенных пунктах.

Как передает Цензор.НЕТ, такое решение регулятор принял на заседании 3 сентября.

За аннулирование лицензии проголосовали 5 членов Нацсовета, 2 голоса против, 1 воздержался. Компания еще может обжаловать решение Нацсовета.

Этот вопрос Нацсовет рассматривал во второй раз. Первый раз - в феврале 2020 года, тогда Нацсовету не хватило голосов для принятия решения по результатам плановой проверки радиостанции. Тогда предлагали два проекта решения - аннулировать лицензию и объявить предупреждение. Ни одно из которых не набрало минимум пяти голосов.

Генпродюсер телеканала "Прямой" Светлана Орловская заявила, что впервые в истории Нацсовета выносится подобное решение об аннулировании всех лицензий, так как были аналогичные вопросы, и тогда проекты решений об аннулировании не выносились.

"Какое-то особое внимание к "Прямому". И тогда не хватило голосов, и снова уже в сентябре они выносят этот вопрос, еще и переносят заседание ", - сообщила она.

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Топ комментарии

  • Алекс Борис
    Залишилось запустити вести 24, россия 24. Браво.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Sofiya Fedyna
    1 год

    ·

    П'ятеро колишніх працівників 1+1 анулювали ліцензію радіо Прямий!
    Прямо якась корпоративна заздрість...
  • алексей свиридов d126c789
    У карлика уже не просто амбиции, у карлика уже рога растут.
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