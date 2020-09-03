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В Европе нет норм, которые установила в Украине руководство НКРЭКУ, - председатель Укрэнерго

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В Европе нет норм, которые установила в Украине руководство НКРЭКУ, - председатель Укрэнерго
Фото: прес-служба Укренерго
Ценовые ограничения (price cap, "прайспеп") на балансирующем рынке электроэнергии, установленные в Украине Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), противоречат правилам рынка в европейских странах.

Об этом в интервью изданию "Бизнес-Цензор" сообщил председатель правления системного оператора НЭК "Укрненерго" Владимир Кудрицкий.

"Регулятор устанавливал нижней" прайскеп "для балансирующего рынка сначала на уровне 55% ... В правилах рынков Европы нет такого нижнего лимита, когда станция, готова разгрузиться, не может выставить заявку на покупку профицитным электроэнергии ниже какого-то процента. В нормальных системах "прайскепив" в принципе не существует ", - отметил руководитель компании.

Он заявил, что системный оператор выступает за отмену любых "прайскепив". "Не должно быть никакой нижней границы, за которую электростанция не может опуститься", - отметил Кудрицкий.

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