Бутусова вызвали на допрос из-за провала операции по захвату "вагнеровцев"

Главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова вызвали в Офис генерального прокурора. Его допросят в качестве свидетеля по поводу провала спецоперации по захвату боевиков ЧВК "Вагнер".

Об этом Бутусов сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Меня вызвали на допрос по делу о спецоперации по задержанию 28 "вагнеровцев" - по делу, которого официально не существует! Ну что ж, это огромный шаг вперед - ведь первоначально власти заявил, что никакой операции по "вагнеровцам" не было, комментировать нечего, но наконец-то здравый смысл возобладал", - написал Бутусов.

Допрос должен состояться 9 сентября в 11 утра.

Читайте на Цензор.НЕТ: Гончаренко о срыве "вагнеровской операции": Наши спецслужбы сработали блестяще, но не проверили кабинеты на Банковой

Главред Цензор.НЕТ обещает сообщить следователям всю имеющуюся у него информацию.

"Дело о предательстве в Офисе президента удалось сдвинуть с мертвой точки, теперь все, что я писал, будет процессуально закреплено в деле, и если Генпрокуратура и СБУ не проведут следствие, значит, кто-то из прокуроров будет вынужден взять на себя ответственность за сокрытие утечки информации", - отметил он.

По данным Бутусова, и президент Зеленский, и глава ОП Ермак, и начальник комитета по разведке Демченко знали, что спецоперация по захвату "вагнеровцев" проводится совместно со спецслужбами США.

Также на Цензор.НЕТ: "Голос" в Раде инициирует создание ВСК для расследования дела "вагнеровцев": Общество должно получить четкий ответ, была ли госизмена

"И тем не менее, было принято решение не портить отношения с Россией, не портить отношения с представителем Путина Дмитрием Козаком", - подчеркнул он.

"Уголовное дело это получит свою правовую оценку так же, как когда-то получит свою правовую оценку Иловайск. Тайные переговоры с РФ и уступки РФ во время войны - за такое надо нести ответственность. А тем более, если есть подозрения в предательстве и работе на российские спецслужбы ряда высших руководителей, принимающих решения в ОП", - подытожил Бутусов.

Смотрите также: Сын Лукашенко объявил "вагнеровцам" о высылке в РФ, поскольку "генпрокурор Украины не приехала", - освобожденный террорист. ВИДЕО

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.