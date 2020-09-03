Родственники погибших на Донбассе воинов требуют создать ВСК по отправленным в Россию "вагнеровцам"

Родные и близкие погибших на Донбассе украинских воинов просят расследовать ситуацию вокруг выдачи "вагнеровцев", задержанных в Беларуси, российской власти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Главком.

В видеообращениях, опубликованных в Facebook, они призывают срочно создать Временную следственную комиссию Верховной Рады Украины, которая должна пролить свет на историю с "вагнеровцами".

"Это не просто бойцы одиозного подразделения наемников. Это люди, которые убивали наших родных, воевавшие против нашей армии в Донбассе в 14-15 годах. Это военные преступники, совершившие множество кровавых преступлений на территории Украины. Часть из которых стали наиболее трагическими страницами этой войны", - объясняют родственники погибших.

Они напоминают, что "вагнеровцы" могут быть причастны к катастрофе украинских военных самолетов "Ил-76" в Луганске, военных самолетов "Су-25" и вертолета "Ми-8" под Славянском. А также к преступлению, когда российским "Буком" был сбит малайзийский Боинг MH17, в результате чего были убиты 298 граждан других государств.

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Мать погибшего в самолете ИЛ-76 Виталия Бондаренко Нина Бондаренко объясняет: "Вот уже 6 лет, как идет расследование. Я узнала, что в Беларуси задержан отряд "Вагнера", который был причастен к гибели самолета, и их просто взяли и отпустили в Россию. Преступников, которые должны ответить за смерть наших детей. У меня большая просьба к президенту, к Верховной Раде, которая должна расследовать и наказать виновных".

Родственники отмечают, что не заинтересованы в скандалах, спекуляциях и появлению десятков неподтвержденных версий: "Нам нужна правда, и четкое понимание того, что государство выполняет свои функции по защите закона, своих граждан, своих воинов, и служит торжеству справедливости - а не наоборот. Потому ненаказанное зло имеет свойство повторяться снова, и что хуже - напоминать о себе тем людям, кто раньше пережил от него боль потери своих близких ".

"Очень много в СМИ пишут о том, что" вагнеровцев", которых в Беларуси задержали, отпустили домой. И я несколько помню, еще два-три года назад было сообщение, что Ил-76 сбивали "вагнеровцы". И почему сейчас их отпустили. Насколько я понимал со СМИ, их должны были задержать. И я как отец хочу, чтобы разобрались с этим вопросом и создали ВСК при Верховной Раде. И чтобы Президент, прокуратура и СБУ дали нам ответ - родителям погибших, почему так случилось", - говорит отец погибшего в ИЛ-76 Павла Никонова Сергей Степанович.

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По мнению родных погибших героев, парламентская ВСК является практически единственным инструментом, с помощью которого можно найти ответы на эти вопросы.

Виталина Тарасова, вдова Героя Украины Константина Могилко, командира самолета АН 30Б, который был сбит российскими наемниками в июне 2014 года, отмечает: "Не понимаю, почему была сорвана спецоперацию по передаче так называемых "вагнеровцев" в Украину. Это лица, которые летом 14-го года сбивали наши самолеты и вертолеты. Пепел от этих самолетов и от сгоревших заживо пилотов до сих пор на руках этих людей. Требую от Верховной Рады Украины, от СБУ создать временную следственную комиссию, которая ответит на такие вопросы. Кому было выгодно сорвать эту спецоперацию и отдать России людей, которые убили наших родных? Требую фамилий предателей, справедливости и правды".

"Мы настаиваем на том, чтобы такая ВСК начала свою работу немедленно. Игнорирования наших требований, как и требований активной, неравнодушной части общества будет надругательством над памятью погибших защитников Украины", - отмечают инициаторы парламентского расследования.

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