Для визита к больным родителям в Украине иностранные граждане должны предоставить пограничникам соответствующие документы, - Госпогранслужба

Граждане других стран, которые желают въехать в Украину в связи с семейными обстоятельствами, в частности в связи с болезнью родителей-граждан Украины, должны предоставить пограничникам соответствующие документы.

Об это в комментарии Цензор.НЕТ сказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"По законодательству дети – это лица до 18 лет, поэтому граждане возрастом старше не могу въехать как дети граждан Украины. Но если у человека есть подтверждение того, что он едет к родителям-гражданам Украины, то подключается другая норма. При этом если он едет из-за болезни родителя, то также лучше иметь на руках подтверждающие это документы. Пограничники могут рассмотреть эти документы по поводу допуска в Украину с гуманитарной целью. В постановлении правительства сказано, что глава Государственной пограничной службы может принимать решение по поводу пропуска иностранцев в случаях гуманитарного характера. Данное основание подпадает под гуманитарный характер", - отметил он.

Данный вопрос возник в связи со случаем, который стал известен редакции. Гражданка США Ольга Василевская должна 5 сентября прилететь в Украину с целью навестить 91-летнего отца, который является онкобольным.

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