Новости • Агрессия России против Украины

Боевики не дают применять авиацию для тушения пожаров рядом с линией разграничения, - источник

3 08122
Боевики не дают применять авиацию для тушения пожаров рядом с линией разграничения, - источник
Вопрос применения пожарной авиации для тушения огня рядом с линией разграничения нужно согласовывать с ОБСЕ и российскими наемниками. Боевики ни за что на это не согласятся, ведь пожары на территории Украины им выгодны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в МВД.

По его словам, представители СБУ пытаются договориться с боевиками о применении пожарной авиации, но пока безуспешно.

"(Пожар. - Ред.) это такое как будто разрешенное оружие, вредит нам, а им выгодно, они часто такое и сами провоцируют, когда видят, что погода подходящая, жара и ветер", - рассказал источник.

Он добавил, что накануне при пожаре сгорела БМП-2. У машины сдетонировал боекомплект, и двое военнослужащих получили ожоги.

Кроме того, из-за пожара происходят взрывы на минных полях.

Читайте на Цензор.НЕТ: Старшина ВСУ Артем Бондаренко погиб при ликвидации пожара на Луганщине

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • captain2015
    Какое позорище! Нам надо у сепаров разрешение получить что бы на своей территории пожар потушить! Это днище полное.
  • aleks kyb
    да. Спросите их, они разрешают выплачивать им пособия и зарплаты?
  • AbOriginal_UA
    В охфисе Бубочки развели руками - а шо делать, если та сторона против!
    И начали оформлять пожизненную стипендию мужу мамы Римы.....
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости