Боевики не дают применять авиацию для тушения пожаров рядом с линией разграничения, - источник

Вопрос применения пожарной авиации для тушения огня рядом с линией разграничения нужно согласовывать с ОБСЕ и российскими наемниками. Боевики ни за что на это не согласятся, ведь пожары на территории Украины им выгодны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в МВД.

По его словам, представители СБУ пытаются договориться с боевиками о применении пожарной авиации, но пока безуспешно.

"(Пожар. - Ред.) это такое как будто разрешенное оружие, вредит нам, а им выгодно, они часто такое и сами провоцируют, когда видят, что погода подходящая, жара и ветер", - рассказал источник.

Он добавил, что накануне при пожаре сгорела БМП-2. У машины сдетонировал боекомплект, и двое военнослужащих получили ожоги.

Кроме того, из-за пожара происходят взрывы на минных полях.

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