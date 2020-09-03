Парламент одобрил законопроект о поддержке государством микро, малого и среднего бизнеса, - Минфин. ВИДЕО

3 сентября, Верховная Рада Украины внесла изменения в Госбюджет-2020 относительно предоставления государственных гарантий на портфельной основе, разработанные Министерством финансов и доработанных вместе с депутатским корпусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говоритс на сайте Минфина.

В сообщении отмечается: "Предложенный инструмент направлен на поддержку государством субъектов хозяйствования микропредпринимательства, малого и среднего предпринимательства, которые в большинстве случаев имеют высокий кредитный риск, в том числе, из-за отсутствия достаточного для банков обеспечения своих кредитных обязательств.

"Правительством осуществляются все возможные меры для обеспечения поддержки бизнеса в условиях карантина и для быстрого восстановления и развития экономики после кризиса. Благодаря предложенному правительством механизма, который сегодня одобрил парламент, 5 млрд гривен в виде государственных гарантий на портфельной основе может быть направлено на поддержку микро, малого и среднего бизнеса", - отметил заместитель министра финансов Василий Шкураков.

Предельный объем предоставления государственных гарантий на портфельной основе на 2020 год составляет 5 млрд грн.

Подобные механизмы предоставления государственной поддержки используется многими другими странами для стимулирования экономики (ФРГ, Испания, Великобритания, Франция, Италия, Австрия, Норвегия, Дания, Швеция, Польша и другие страны), что особенно актуально учитывая негативное влияние пандемии коронавируса.

Важно отметить, что принятым Законом также предусмотрена возможность внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины доступным жильем"

.