На Харьковщине в связи с пожарами объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня, - ОГА

Харьковская региональная комиссия по вопросам техногенной и экологической безопасности приняла решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня в связи с масштабным пожаром, который начался на территории Двуречанского лесничества в Харьковской области 2 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

"Принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня, что будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые вследствие пожара потеряли жилье", - написал он.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в среду 2 сентября начался пожар в Харьковской области на территории Двуречанского лесничества на окраине с. Горобьевка, где загорелся хвойный лес. Сообщение о пожаре поступило на номер 101 в 12:55 в среду, 2 сентября. Площадь пожара составила около 80 гектаров.

Позже стало известно, что площадь пожара увеличиалсь до 400 гектаров.

Президнт Владимир Зеленский провел экстренное совещание по факту пожаров в Харьковской и Луганской областей.

По состоянию 7:00 3 сентября продолжалось тушение лесного пожара на территории Двуречанского лесничества на площади 100 га, очаги горения на территории близлежащих населенных пунктов Горобьевка и Гряниковка были ликвидированы.

К тушению привлечены 395 человек и 61 единица техники, из них от ГСЧС 215 человек личного состава и 49 единиц техники в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет. Координацию работ по тушению пожара на месте осуществляет штаб.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.