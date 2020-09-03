Без Цензуры в прямом эфире: "Референдум" для ОРДЛО / Тотальный Ермак / "Частная" вечеринка Коломойского и ОПЗЖ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня в прямом эфире "Без цензуры" поговорим о самых горячих событиях и тревожных тенденциях. Как всегда, ничего личного - только факты.

- Все будет референдум. Почему Зе-власть так спешит с законом о референдуме?

- Надо ли бояться легализации ОРДЛО через референдум от Зе-команды?

- Следующий пошел. Чем Лерос выбесил Офис президента и самого Зеленского?

- Тотальный Ермак. Как еще год назад никому неизвестный продюсер превратился в одного из самых могущественных людей в стране?

- Пещерное правосудие. Почему государственный "Приватбанк" почти проиграл друзьям Коломойского почти 350 миллионов долларов?

- Как экзотические решения украинских судов угрожают нашим с вами карманам?

Задавайте вопросы в комментариях и, конечно, не забывайте о лайках и подписке на наш канал, ведь мы здесь вместе с вами отвоевываем украинский Youtube!