Новости • Правосудие

ВСП откладывает заседание, чтобы не рассматривать кандидатку Застрожникову - жену судьи Фомина, разрешившего следствие против Вовка, - адвокат Маселко

4 15817
ВСП откладывает заседание, чтобы не рассматривать кандидатку Застрожникову - жену судьи Фомина, разрешившего следствие против Вовка, - адвокат Маселко
Высший совет правосудия в очередной раз отложил заседание, на котором должен был назначить новых судей в столичные суды. Это сделали, чтобы не рассматривать кандидатуру Катерины Застрожниковой.

Об этом написал в Фейсбуке адвокат Роман Маселко, информирует Цензор.НЕТ.

"Высший совет правосудия везде рассказывает, как не хватает судей. Особенно в Киеве, где дела назначаются уже на 21 год. Но при этом уже энный раз откладывает с назначением новых судей в столичных судов. Сегодня вот опять отложили", - написал он.

Маселко уверяет, что ему известна причина откладывания заседания.

"Среди этих кандидатов есть, например, жена судьи, который разорвал круговую поруку и дал доступ НАБУ к телефонным трафикам Павла Вовка", - утверждает Маселко.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Вовка боятись - в президенти не ходити": активисты пикетировали ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева. ВИДЕО+ФОТО

"Пофиг нагрузки, когда надо непокорных наказать и потенциально независимых не допустить", - добавил адвокат.

Маселко прикрепил к посту скриншот с повесткой дня отложенного заседания ВСП. В нем указано, что в четверг, 3 сентября, должны были рассматривать 4 кандидаток на назначение судьями в местные суды.

Катерина Застрожникова, которая претендует на должность судьи Соломенского райсуда Киева, является женой Виктора Фомина (эта информация указана в ее декларации).

Также на Цензор.НЕТ: Шабунин о Зеленском: для "судьи" Вовка - презумпция невиновности, для задержанных волонтеров - "вероятные убийцы"

Виктор Фомин - судья Мелитопольского горсуда Запорожской области. Ранее во время работы в Соломенском райсуде Киева он разрешил проведение следственных действий в отношении скандального судьи Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

ВСП откладывает заседание, чтобы не рассматривать кандидатку Застрожникову - жену судьи Фомина, разрешившего следствие против Вовка, - адвокат Маселко 01
ВСП откладывает заседание, чтобы не рассматривать кандидатку Застрожникову - жену судьи Фомина, разрешившего следствие против Вовка, - адвокат Маселко 02

Топ комментарии

  • di Carmine
    Прям таки рабочие династии. Папы, мамы, жоны...усе судьи
  • Don Bessam dc0e2bc1
    стока нарота судэйского...пора шкирзавод открывать...
    перетяжка и обивка кожаных кресел и диванов...
  • Олег Петрович ed2c8e0a
    Судья жена судьи разрешила следствие против судьи ,А ВСУ судьи отложили заседание по судье . А может просто этих ВСЕХ судей не просто уволить аповесить на на простой верёвке без вазелина вместе с ихними тварями ублюдочными детишками и внучками и чтоб эти продажные твари болтались три года и сохли напалящемукраинском солнце .
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости