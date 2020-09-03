Проект, предусматривающий пожизненную стипендию отцу Зеленского, отозвали для дополнения всего списка претендентов, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что проект указа о назначении пожизненных стипендий педагогам, среди которых есть и кандидатура отца президента, доктора технических наук, профессора Александра Зеленского, был отозван на заседании правительству 2 сентября для дополнения списков претендентов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль написал в фейсбуке, чтобы, несмотря на "неожиданный медийный резонанс, прояснить позицию правительства во избежание спекуляций".

"Сегодня получил письмо-обращение от трудового коллектива Криворожского государственного университета экономики и технологий. В своем письме педагоги выразили недовольство тем фактом, что правительство на своем прошлом заседании не рассмотрело вопрос о представлении на назначение пожизненной государственной стипендии выдающемуся деятелю образования, доктору технических наук, профессору Александру Семеновичу Зеленскому. - написал Шмыгаль.

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Он продолжил: "Как поясняется в письме, трудовой коллектив неоднократно вносил представление в честь Александра Семеновича Зеленского. Начиная с 2017 года, задолго до того, как президентом стал Владимир Зеленский. Поэтому преподаватели университета просят обеспечить объективную оценку заслуг А. С. Зеленского, исключительно исходя из личных достижений и достижений соискателя".

Он призвал трудовые коллективы высших учебных заведений в течение двух следующих недель подать списки кандидатов на государственные стипендии, чтобы правительство приняло решение до 1 октября - дня работника образования.

Ранее СМИ сообщали, что отец президента Владимира Зеленского попал в перечень выдающихся деятелей образования, которым предлагают назначить пожизненную государственную стипендию.

Соответствующий проект указа президента Кабинет министров вынес на заседание 2 сентября. Однако проект сняли с рассмотрения без обсуждения.

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