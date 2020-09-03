Мы остановим Пальчевского и другие проекты Медведчука, - "Правый сектор"

"Правый сектор" идет на местные выборы, чтобы остановить ФСБшные и откровенно пророссийские проекты.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом во время пресс-конференции сообщил председатель партии ПС Андрей Тарасенко.

Он отметил, что политическая сила, которую он представляет, имеет целью представить альтернативу олигархическим партиям и врагам Украины.

"Мы видим, что к власти в Киеве рвутся абсолютно ФСБшный проект Пальчевский, который мимикрирует под патриотизм, откровенные враги - это ОПЗЖ, проект Медведчука, кума Путина, так же, как и партия Шария, которая является откровенно пророссийской", - подчеркнул Андрей Тарасенко .

Кроме этого он подчеркнул, что "Правый сектор" хочет стать альтернативой силам, которые в течение десятилетий занимаются "столичным дерибаном". А также противостоять олигархическим партиям, которым, по мнению Андрея Тарасенко является "Европейская солидарность".



