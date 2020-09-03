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Мы остановим Пальчевского и другие проекты Медведчука, - "Правый сектор"

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"Правый сектор" идет на местные выборы, чтобы остановить ФСБшные и откровенно пророссийские проекты.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом во время пресс-конференции сообщил председатель партии ПС Андрей Тарасенко.

Он отметил, что политическая сила, которую он представляет, имеет целью представить альтернативу олигархическим партиям и врагам Украины.

"Мы видим, что к власти в Киеве рвутся абсолютно ФСБшный проект Пальчевский, который мимикрирует под патриотизм, откровенные враги - это ОПЗЖ, проект Медведчука, кума Путина, так же, как и партия Шария, которая является откровенно пророссийской", - подчеркнул Андрей Тарасенко .

Кроме этого он подчеркнул, что "Правый сектор" хочет стать альтернативой силам, которые в течение десятилетий занимаются "столичным дерибаном". А также противостоять олигархическим партиям, которым, по мнению Андрея Тарасенко является "Европейская солидарность".

Мы остановим Пальчевского и другие проекты Медведчука, - Правый сектор 01
Мы остановим Пальчевского и другие проекты Медведчука, - Правый сектор 02

Топ комментарии

  • dtrscnij grsrt
    Порошенко відвоював 2/3 захопленого Росією Донбассу, і поламав Путіну план окупації Лівобережної України, «Новороссія».
    Але ненавидиш ти його не тільки за це.
    А й за те, що він закрив твої срані «Однокласснікі», і «Вконтакте».
  • dtrscnij grsrt
    Тримай. ENJOY. Нема за що.
    Ми зупинимо Пальчевського та інші проєкти Медведчука, - "Правий сектор" - Цензор.НЕТ 7837

    "Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в в Минске в мемуарах
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  • АЛЕКС БОС
    И "великий" Ляшко куда то исчез.
    А при Порохе этих патриотов-пи**оболов было хоть пруд пруди из каждого утюга проповедовали. Что случилось?
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