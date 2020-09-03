Американские военнослужащие проведут учения в Литве

На фоне обострения отношений Беларуси со странами Балтии в Литву для проведения учений прибудет американский батальон.

Об этом сообщает литовское издание LRT, информирует Цензор.НЕТ.

"Речь идет о батальоне, это 800-900 солдат. Они пробудут у нас до конца сентября – начала октября, но точное время возвращения еще не определено", - сказал офицер по связям с общественностью Штаба обороны Литвы капитан Андрюс Дилда.

Американские войска должны прибыть в выходные, с собой они доставят и нескольких десятков единиц тяжелой военной техники.

Читайте на Цензор.НЕТ: Лукашенко заявил, что Беларусь развернула почти 50% своей армии вдоль границ с Литвой и Польшей: "Мы фактически окружили Гродно"

"Это тяжелый американский батальон, его основное вооружение – танки "Abrams", боевые машины пехоты "Bradley". Тяжелой техники должно быть от 30 до 40 единиц", - сказал Дилда.

В Министерстве обороны подчеркивают, что это – заранее запланированные учения войск США, не связанные с какими-либо событиями в регионе.

Также на Цензор.НЕТ: Силы НАТО в Балтийском регионе были развернуты до кризиса в Беларуси, - пресс-секретарь Лунгеску