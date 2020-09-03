Приватбанк заявил, что Печерский суд возобновил исполнительное производство о взыскании $164 млн в пользу Суркисов

Печерский районный суд Киева возобновил исполнительное производство по заявлению двух компаний братьев Суркисов о взыскании с государственного ПриватБанка (Киев) в пользу последних $164,5 млн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе банка в четверг вечером.

В сообщении отмечается, что у судьи Сергея Вовка были полномочия рассматривать заявления TAMPLEMON INVESTMENTS и LUMIL INVESTMENTS LLP об открытии исполнительного прозводства о взыскании в пользу компаний с ПриватБанка соответственно $7,1 млн (из которых $2,1 млн - проценты) и $157,4 ($46,4 - проценты), однако их удовлетворение противоречит законодательству.

"Статья 63 закона об исполнительном производстве четко предусматривает перечень действий исполнителя, после которых исполнительное производство прекращается, соответственно, отменять закрытие и возобновлять производство нет никаких оснований", - отметили в банке.

По мнению пресс-службы ПриватБанка, соответствующее решение было принято с целью реализации определения Печерского райсуда Киева от 2 сентября, которым суд санкционировал принудительное списание средств и (или) арест имущества банка в случае отказа выплачивать компаниям братьев Суркисов $347 млн.

Пресс-служба банка также указала, что рассмотрение заявлений 3 сентября осуществлялось без представителей компаний Суркисов.

Напомним, 2 сентября юридический советник "Приватбанка" Андрей Пожидаев заявил, что "Приватбанка" проиграл в Печерском райсуде спор с Суркисами.

Министр юстиции Денис Малюська назвал это решение "одним из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины".

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка".

Пожидаев сообщил, что банк не планирует выплачивать $350 млн в пользу оффшорных компаний, однако последние могут обратиться в Государственную исполнительную службу для принудительного списания средств с корреспондентских счетов банка.

Министерство финансов подаст апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда.

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