Танкер Delfi арестовали

Хозяйственный суд Одесской области наложил арест на затонувший возле Одессы танкер Delfi компании Mister Drake PC.

Соответствующее решение от 1 сентября 2020 года обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наложить арест на имущество компании – судовладельца Mister Drake PC (Великобритания…) судно Delfi (ІМО 8866266), с правом его перемещения, отдаления и удаления государственным предприятием "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) в лице Одесского филиала или другими лицами по поручению последнего", - говорится в решении суда.

Истец – Администрация морских портов Украины – пытается взыскать с Mister Drake PC 2,355 млн грн за ликвидацию последствий инцидента, что произошел с танкером Delfi.

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"Администрация неоднократно обращалась к компании-судовладельцу с требованиями возмещения понесенных в ходе осуществления мероприятий по обеспечению безопасности мореплавания и соблюдения законодательства об охране окружающей природной среды расходов. Однако никаких оплат ответчик не осуществил", - отмечается в тексте документа.

Заседание в деле о взыскании средств с владельца Delfi пройдет 23 сентября 2020 года.

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Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти обещали убрать судно к 20 июля.

В июле танкер несколько раз пытались поднять, но безуспешно. Из танкера продолжало выливаться топливо. Ситуацию с танкером признали чрезвычайной, и решать ее взялось государство. Договор на эвакуацию танкера планировали подписать с подрядчиком до конца августа.

По данным Госэкоинспекции, танкер нанес экологии ущерб почти на $20 тыс.

26 августа танкер удалось поставить на ровный киль.