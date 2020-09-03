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На следующей неделе из Фонда борьбы с коронавирусом будет выделено 3 млрд грн на образование, - Шкарлет

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На следующей неделе из Фонда борьбы с коронавирусом будет выделено 3 млрд грн на образование, - Шкарлет
И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет рассчитывает, что на следующей неделе из Фонда борьбы с коронавирусом будет выделено 3 млрд грн на средства дезинфекции и средства индивидуальной защиты в образовании.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом министр заявил в эфире телеканала "1+1".

"Мы сегодня подготовили новый запрос, по первому Министерство финансов нам дало отказ по финансированию старых секвестрованным программам. В этот раз мы сделали новый запрос чисто на средства дезинфекции и средства индивидуальной защиты в размере 3 млрд грн. Надеемся, что мы на следующей неделе проведем эти изменения", - сказал Шкарлет.

Министр отметил, что такая возможность появилась в связи с тем, что средства Фонда борьбы с коронавирусом использованы всего на 32%, и часть средств можно перераспределить на образование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всем школам рекомендуется проводить уроки на свежем воздухе, - Шкарлет

Топ комментарии

  • Игорь Монахов
    Мне пох что в Минске !? Мне интересует что в Украине , и заглядывать через забор к соседям привычки не имею !!! пи.си. в Харькове обычную больницу перевели под короновирусную и она за 3-4 дня превратилась - в РЕАНИМАЦИЮ !!!
  • Pavlo Avdejuk
    Навчальний рік почався, про гроші будуть ще домовлятися. Тобто, ви тут в басейні плавайте, а воду ми потім нальємо.
  • Александр Айвазян
    В Украине власть ворует на вирусе. Уже украли 60 миллиардов. Если вирус супер пупер страшный то почему в Минске нет трупов и забитых больниц? Там нет карантина пол года. Я лично не знаю ни одного больного вирусом за пол года. И все кого я об этом спрашиваю не знают таких. Вирус :фэйк и возможность воровать, что и делает власть клоуна
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