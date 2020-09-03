На следующей неделе из Фонда борьбы с коронавирусом будет выделено 3 млрд грн на образование, - Шкарлет

И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет рассчитывает, что на следующей неделе из Фонда борьбы с коронавирусом будет выделено 3 млрд грн на средства дезинфекции и средства индивидуальной защиты в образовании.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом министр заявил в эфире телеканала "1+1".

"Мы сегодня подготовили новый запрос, по первому Министерство финансов нам дало отказ по финансированию старых секвестрованным программам. В этот раз мы сделали новый запрос чисто на средства дезинфекции и средства индивидуальной защиты в размере 3 млрд грн. Надеемся, что мы на следующей неделе проведем эти изменения", - сказал Шкарлет.

Министр отметил, что такая возможность появилась в связи с тем, что средства Фонда борьбы с коронавирусом использованы всего на 32%, и часть средств можно перераспределить на образование.

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