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В стартовом матче футбольной Лиги наций сборная Украины побеждает Швейцарию

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В стартовом матче футбольной Лиги наций сборная Украины побеждает Швейцарию
Сборная Украины встречалась со Швейцарией в стартовом матче высшего дивизиона Лиги наций и победила со счетом 2-1.

Украина: Пятов - Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Тымчик - Степаненко, Малиновский, Зинченко - Коноплянка (Яремчук), Ярмоленко - Мораес

Запасные: Бущан, Лунин, Соболь, Пластун, Караваев, Сидорчук, Харатин, Коваленко, Марлос, Цыганков, Яремчук, Супряга

Швейцария: Зоммер - Цубер (Штеффен), Родригес, Аканджи, Эльведи, Мбабу - Варгас, Джака, Соу, Эмболо - Сеферович

Запасные: Мвого, Омлин, Видмер, Ланг, Эбишер, Штеффен, Фасснахт, Айети, Гавранович, Зом, Омерагич, Бенито

Голы: Ярмоленко 14, Зинченко 68 -  Сеферович 41

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Топ комментарии

  • Marc Delg
    Прикинь себе,миллионы людей),а еще прикинь люди в разные страны ездят чтобы футбол посмотреть_))))
  • Игорь Монахов
    Конечно группа у нас ОГОНЬ , но где как ни в такой группе проверить на что вообще способна сборная и чего заслуживает ?!!! Вперед Шева и так держать пацаны и не сцать !!! Слава Украине !!!
  • NEEGLS S.
    У нас на лаві запасних зараз гравці, які не поступаються основі!!!
    А в цьому матчі навіть і сильніші!
    Наразі, команда дуже сильна і головне, що є гра! В стартовом матче футбольной Лиги наций сборная Украины побеждает Швейцарию - Цензор.НЕТ 7873
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