В стартовом матче футбольной Лиги наций сборная Украины побеждает Швейцарию
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Сборная Украины встречалась со Швейцарией в стартовом матче высшего дивизиона Лиги наций и победила со счетом 2-1.
Украина: Пятов - Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Тымчик - Степаненко, Малиновский, Зинченко - Коноплянка (Яремчук), Ярмоленко - Мораес
Запасные: Бущан, Лунин, Соболь, Пластун, Караваев, Сидорчук, Харатин, Коваленко, Марлос, Цыганков, Яремчук, Супряга
Швейцария: Зоммер - Цубер (Штеффен), Родригес, Аканджи, Эльведи, Мбабу - Варгас, Джака, Соу, Эмболо - Сеферович
Запасные: Мвого, Омлин, Видмер, Ланг, Эбишер, Штеффен, Фасснахт, Айети, Гавранович, Зом, Омерагич, Бенито
Голы: Ярмоленко 14, Зинченко 68 - Сеферович 41