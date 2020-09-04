Резервов под списание $350 млн Суркисам нет, это прямой "минус" в капитал, - член набсовета "ПриватБанка" Шевалев
Об этом сообщил в Фейсбуке замглавы наблюдательного совета "ПриватБанка" Артем Шевалев, информирует Цензор.НЕТ.
"Это списание по несуществующим депозитным договорам, соответственно, никаких резервов быть не может, это прямой "минус" 10 млрд грн в капитал", – написал Шевалев.
По его словам, принудительное списание не скажется на текущем финансовом состоянии банка, но сократит возможность кредитования, прибыль и, соответственно, дивиденды, которые "ПриватБанк" заплатит в госбюджет в следующем году.
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Напомним, 2 сентября юридический советник "Приватбанка" Андрей Пожидаев заявил, что "Приватбанка" проиграл в Печерском райсуде спор с Суркисами.
Министр юстиции Денис Малюська назвал это решение "одним из крупнейших зашкваров в истории судебной власти Украины".
Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что решение в пользу Суркисов не повлияет на национализацию "ПриватБанка".
Пожидаев сообщил, что банк не планирует выплачивать $350 млн в пользу оффшорных компаний, однако последние могут обратиться в Государственную исполнительную службу для принудительного списания средств с корреспондентских счетов банка.
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Министерство финансов подаст апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда.