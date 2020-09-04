Украина открыла посольство в Албании

Украина открыла свое посольство в Албании, дипломатическую миссию возглавил Владимир Шкуров.

Шкуров вручил верительные грамоты президенту Албании Илиру Мете. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел.

"Открытие посольства является историческим событием как для Украины, так и для Албании, что позволит реализовать в полной мере потенциал наших двусторонних отношений", - отметил посол Украины Шкуров.

Стороны обсудили взаимодействие в международных организациях, развитие политического диалога, туризма, усиление экономического сотрудничества и межчеловеческих контактов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинцам после возвращения из Египта и Албании уже не нужно проходить двухнедельную обсервацию, - Криклий

Шкуров поблагодарил албанскую сторону за ее поддержку Украины в противодействии российской агрессии. В свою очередь, президент Албании в очередной раз подтвердил позицию албанской стороны по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Мета также передал приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение осуществить официальный визит в Албанию.

Также на Цензор.НЕТ: Египет разрешил туристам сдавать тест на коронавирус в аэропортах по прилету