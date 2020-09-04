Украина открыла посольство в Албании
Шкуров вручил верительные грамоты президенту Албании Илиру Мете. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел.
"Открытие посольства является историческим событием как для Украины, так и для Албании, что позволит реализовать в полной мере потенциал наших двусторонних отношений", - отметил посол Украины Шкуров.
Стороны обсудили взаимодействие в международных организациях, развитие политического диалога, туризма, усиление экономического сотрудничества и межчеловеческих контактов.
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Шкуров поблагодарил албанскую сторону за ее поддержку Украины в противодействии российской агрессии. В свою очередь, президент Албании в очередной раз подтвердил позицию албанской стороны по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Мета также передал приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение осуществить официальный визит в Албанию.
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