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Минобразования хочет застраховать от COVID-19 школьников и учителей-пенсионеров, - Шкарлет

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Минобразования хочет застраховать от COVID-19 школьников и учителей-пенсионеров, - Шкарлет
Министерство образования ведет со страховыми компаниями переговоры о том, чтобы застраховать от коронавируса всех школьников и тех учителей, которые уже достигли пенсионного возраста.

Об этом в.и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил в эфире ток-шоу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Минобразованию и Кабмину есть предложение от первой семерки страховых компаний Украины о возможности подписания меморандума с Минобразования. Относительно определенных программ страхования не только пенсионеров, но и детей. Сегодня идет диалог в этом направлении, и я надеюсь, что мы в ближайшее время выйдем на какой-то меморандум и сотрудничество", - сказал Шкарлет.

Он отметил, что такой меморандум может быть полезен и учителям, и государству, а также определенным образом моделировать ситуацию определенной защиты в условиях пандемии.

Также на Цензор.НЕТ: Если в классе заболеет школьник или учитель, это не значит, что вся школа уйдет на самоизоляцию, - Степанов

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Топ комментарии

  • три - пятнадцать
    всегда одно и то же - государство тебя рожает, оно же тебя лечит и оно же тебя и прикопает...
    хотите помочь людям? - дайте им возможность заработать,
    а не 3 виртуальных гривни и оно оплатит твой аналгин когда захворееш.
  • юра Лонг
    Это деньги украденые будут у школьников и учетелей. Грип и пневмония в три раза больше заболеваемость ни стаховки ни лечения ни пандемии. А так появятся средства для подкупа врачей псевдобольных и распила для пропоганды ковида. Гениально ватсон! Это надо додуматься 4,5 млн. школьников с каждым договор. Только они застрахуют % а не школьников. Геть санитаров -шарлатанов. Где парламентские слухання по ковиду?
  • the FAT
    Ну вот, ещё хороший заработок для олигархов.
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