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Хакеры взломали сайт МВД Беларуси и объявили Лукашенко и Караева в розыск

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Хакеры взломали сайт МВД Беларуси и объявили Лукашенко и Караева в розыск
В четверг, 3 сентября, неизвестные хакеры взломали сайт МВД Беларуси и объявили в розыск захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Наша Ніва" в Telegram. 

Также в розыск "объявили" и главу МВД Беларуси Юрия Караева.

Лукашенко и Караев обвиняются в "преступлениях против белорусского народа". Кроме того, Александра Лукашенко обвиняют в узурпации власти в республике, а Караева называют "вооруженным и очень опасным".

Хакеры взломали сайт МВД Беларуси и объявили Лукашенко и Караева в розыск 01

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Напомним, Александр Лукашенко попал в базу сайта "Миротворец" - президенту Беларуси "вменяют" покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также называют "пособником пророссийских террористов и российских захватчиков".

Хакеры взломали сайт МВД Беларуси и объявили Лукашенко и Караева в розыск 02

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Топ комментарии

  • Беларусь
    На сайте управделами Лукашенко появился бело-красно-белый флаг.
    И Шейман в образе Верки Сердючки. Со 2-го августа это сайт как бы вообще пропал, даже с ВПН.
    http://www.udp.gov.by/

    Хакеры взломали сайт МВД Беларуси и объявили Лукашенко и Караева в розыск - Цензор.НЕТ 5155
  • Alex Zverev 4f8bec47
    Супер! Молодцы, мелочь, а приятно. Ублюдок Лука от страха стал совсем неадекватным. Вот такими мелочами дёргать урода за нервы - святое дело!
  • Yevhen Tarnavskyi
    ИМХО,чтобы называться Беларусью ещё нужно много чего для этого сделать. А пока же она остаётся совковой-пресовковой Белоруссией со всеми ее атрибутами. Так что, в принципе, все правильно написано.
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