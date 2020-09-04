Новости

Петрашко спрогнозировал курс доллара: Мы видим 27,8 грн на этот и на следующий год

4 64084
Петрашко спрогнозировал курс доллара: Мы видим 27,8 грн на этот и на следующий год
До конца 2020 года доллар в Украине будет стоить около 28 гривен. Такой же курс американской валюты предполагается и в 2021 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в программе "Право на власть" заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Мы же даже скорректировали макропрогноз, потому что мы видим ситуацию - 27,8 гривни, кажется, на этот год и на следующий год также, по памяти, цифры такие же", - сказал он.

Напомним, Национальный банк Украины не ожидает существенных колебаний курса доллара к гривне до конца года, а в случае нестабильности будет вмешиваться в ситуацию на валютном рынке.

Как свидетельствуют прогнозы финансовых аналитиков, в данный момент поводов для внезапной девальвации осенью 2020 года нет. Гривня может резко упасть в случае политического кризиса или очередного локдауна из-за коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доллар должен быть дешевле 30 грн, инфляция - меньше 10%, - министр финансов Марченко

В течение осени 2020 года аналитики прогнозируют постепенную девальвацию гривни к доллару. Курс ожидается в пределах от 27 до 30 гривен/доллар.

Топ комментарии

  • Порохобандерівець
    Віктор Фьодоровіч, перелогіньтесь.
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Так багато порох грошей оставил. Миші їх зїсти сражу не можуть!
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Так я і кажу що Порох багато грошей залишив плюс до цого з закордону сдуру грошей дали але все гарне для Віслюка вже закінчилось.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости