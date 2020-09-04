На Донбассе сохраняется "тишина", подразделения ООС продолжают тушить пожары вблизи 7 населенных пунктов, - штаб

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинскими защитниками. Подразделения из состава Объединенных сил, добросовестно выполняя задачи по назначению, соблюдают полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в течение прошедших суток, 3 сентября, по всей линии фронта наблюдалась тишина. Фактов нарушения режима прекращения огня зафиксировано не было.

С начала текущих суток, 4 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - сказано в сообщении.

Также в районе проведения операции должным образом выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил.

В частности, сейчас идет ликвидация пожаров, которые возникли в Донецкой и Луганской областях. Подразделения Вооруженных Сил Украины вместе с пожарными ГСЧС участвуют в тушении огня вблизи населенных пунктов Валуйское, Станица Луганская, Лопаскино, Лобачево, Попасная, Новоалександровка, Трехизбенка. К тушению пожаров привлечено необходимое количество личного состава и техники.

Пожары уже ликвидированы в населенных пунктах Красногоровка, Зайцево, Елизаветовка, Золотое-3 и Каменка.

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"Важно, что в прифронтовых районах саперами Объединенных сил разминировано более десяти гектаров территории и передано на уничтожение 142 взрывоопасных предмета.

Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Только за минувшие сутки они отремонтировали 17 домов. Еще на десяти объектах работы продолжаются", - сообщили в штабе.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами", - добавили в пресс-центре ОС.