Лукашенко надо убедить в том, что он не может быть президентом, - постпред США в ОБСЕ Гилмор
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "КоммерсантЪ".
"Что мы должны сделать прямо сейчас, так это попытаться убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом страны в этих обстоятельствах. Он считает достаточно приемлемым сфальсифицированные выборы, за которыми последовало жестокое подавление граждан", - заявил господин Гилмор в интервью журналу Foreign Policy.
Накануне Лукашенко провел кадровые перестановки в ключевых силовых структурах - Совете безопасности и комитетах государственной безопасности (КГБ) и государственного контроля (КГК). Также он встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и обсудил с ним ситуацию в стране. Ранее президент Владимир Путин пообещал в случае необходимости подключить российских силовиков к урегулированию конфликта.