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В Украине за сутки рекордные 2 723 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболел 130 951 человек

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В Украине за сутки рекордные 2 723 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболел 130 951 человек
В Украине по состоянию на утро пятницы, 4 сентября, зафиксированы 2 723 новых случая заражения. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии. При этом 51 ранее заболевший умер.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 3 сентября сообщалось о 2 430 новых случаях, 2 сентября - о рекордных с начала эпидемии 2 495 новых случаях, 1 сенятбря - о 2 088 новых случаях, 31 августа - о 2 141 новом случае, 30 августа - 2 096 новых случаях, 29 августа о 2 481 новом случае за сутки, 28 августа - о 2 438 новых случаях.

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Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 130 951 человек, умерли с начала пандемии 2 761 человек (за сутки 51), выздоровевших – 60 613 (за сутки 937). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 67 577 человек, что на 1 735 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине превышает количество выздоровевших.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (371) области, Киеве (319), Одесской (225) , Тернопольской (204), Львовской (196), Черновицкой (162), Ивано-Франковской (160), Хмельницкой (108), Закарпатской (100) и Черниговской (100) областях.

В Украине за сутки рекордные 2 723 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболел 130 951 человек 01
В Украине за сутки рекордные 2 723 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболел 130 951 человек 02
В Украине за сутки рекордные 2 723 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболел 130 951 человек 03
В Украине за сутки рекордные 2 723 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболел 130 951 человек 04
В Украине за сутки рекордные 2 723 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболел 130 951 человек 05
В Украине за сутки рекордные 2 723 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболел 130 951 человек 06

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Топ комментарии

  • Vyacheslav Nesterov
    у нас на работе в пятницу человек, презирающий ковид и считающий его медмафиозным заговором начал плохо себя чувствовать....ко вторнику пропало обоняние у всей семьи, поднялась температура до 38. сделали КТ - правосторонняя пневмония. Анализы на ковид сдали - только в понедельник будут готовы.. но....все контактировавшие с ним до сих пор пользуются гортранспортом, метро трамвай троллейбус.....
  • Vyacheslav Nesterov
    к чему это я.... к тому, что сейчас тысячи контактировавших с ожидающим результаты - среди нас.....и что-то мне подсказывает, что контактных лиц уж точно устанавливать не будут! являясь контактным лицом не езжу транспортом, ношу маску и перед тем как взяться за ручки либо одеваю перчатки либо умываю руки спиртом-дезинфектором. В нормальных странах вероятных контактных лиц уведомляют, отправляют на самоизоляцию...
  • Alex Vol 9e42f3cf
    Ну так скоро местные выборы, на которых земразота пролетает, как фанера. Попытаются нарисовать с помощью ковида отмену.
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