Новый рекорд: на Харьковщине выявили 371 случай инфицирования COVID-19, за минувшие сутки умерли 2 человека

По состоянию на утро 4 сентября, в Харькове и Харьковской области коронавирусом заболел 371 человек. Это рекордный показатель не только для области, но и для всей Украины.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Общее количество инфицированных составляет 10 312 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 220 человек, за минувшие сутки - 2. С начала эпидемии выздоровели 3 273 пациента.

По состоянию на 4 сентября количество активных больных на Харьковщине составляет 6 819 человек.

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали г. Киев и Одесская область.

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Так, в Киеве коронавирусом заболели 319 человек. Общее количество инфицированных составляет 14 477 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 230 человек, за минувшие сутки - 8. С начала эпидемии выздоровели 4 548 пациентов. Количество активных больных в Киеве составляет 9 699 человек.

В Одесской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 225 человек. Общее количество инфицированных - 8 038. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 118 человек, за минувшие сутки - 5. С начала эпидемии выздоровели 1902 пациента. Количество активных больных на Одесчине - 6018.