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Дубинский о пожизненной стипендии отцу Зеленского: Если для профессора важны 2500 гривен - значит ни он, ни его сын не воруют

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Дубинский о пожизненной стипендии отцу Зеленского: Если для профессора важны 2500 гривен - значит ни он, ни его сын не воруют
Народный депутат от фракции "Слуга народа "Александр Дубинский прокомментировал скандал с Александром Зеленским - отцом президента, которому правительство Шмыгаля собирается назначить пожизненную стипендию, какк "выдающемуся деятелю науки".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Дубинского.

"Если для отца-профессора важны 2500 гривен научной стипендии - это значит только то, что ни он, ни его сын не воруют. Точка.", - считает Дубинский.

Однако в коментариях пользователи Facebook не согласились с нардепом, указав на конфликт интересов, а также назвали позицию Дубинского "Зе логика -для особо одаренных".

Дубинский о пожизненной стипендии отцу Зеленского: Если для профессора важны 2500 гривен - значит ни он, ни его сын не воруют 01
Дубинский о пожизненной стипендии отцу Зеленского: Если для профессора важны 2500 гривен - значит ни он, ни его сын не воруют 02
Дубинский о пожизненной стипендии отцу Зеленского: Если для профессора важны 2500 гривен - значит ни он, ни его сын не воруют 03

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Ранее стало известно, что Кабмин вынес на свое заседание 2 сентября проект указа президента Украины о присвоении пожизненной государственной стипендии выдающимся деятелям образования, в том числе его отцу Александру Зеленскому.

Отец президента Украины, доктор технических наук Александр Зеленский заявил, что ему "ничего не надо".

Дубинский о пожизненной стипендии отцу Зеленского: Если для профессора важны 2500 гривен - значит ни он, ни его сын не воруют 04

Топ комментарии

  • Артур Пирожков 0437828b
    Ну, да, расскажи это своей бородатой бабушке. Вы, сволочи, владея десятком квартир в Киеве, будете выбивать для себя компенсации за жилье.
    Удавитесь за 2 тысячи гривен.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Сын долларовый миллионер.
    Он не даст отцу 2 500 грн. в месяц?
  • Виктор Ямской
    Так ведь не важны.
    Мне вообще лично ничего не надо. Я не нуждаюсь в этом вообще.
    Значит, воруют.
    Точка.
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