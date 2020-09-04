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С начала перемирия на Донбассе спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 908 нарушений режима прекращения огня

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С начала перемирия на Донбассе спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 908 нарушений режима прекращения огня
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с начала перемирия на Донбассе зафиксировала 908 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля по конца отчетного периода СММ зафиксировала целом 908 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в частности 152 взрывы, 2 пролетевших неопределенных боеприпаса и 13 осветительных ракет, а также 741 очередь и выстрел)", - сказано в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 3 сентября, по всей линии соприкосновения сохранялся режим "тишины", боевых потерь и ранения среди украинских военных не было.

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Топ комментарии

  • Червона рута
    бубчці не кажіть, бо дуже засмутиться.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Це якось не схоже на те, що розказує українцям Генштаб.
    Хтось бреше.
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    При Порохе ВСУ давало адекватный ответ!
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