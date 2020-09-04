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29-летний мужчина скончался во время задержания полицией в Николаеве

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29-летний мужчина скончался во время задержания полицией в Николаеве
Вчера, около 20 часов, в полицию поступило сообщение о том, что на улице 1-я Ингульская в Центральном районе Николаева неизвестный неадекватно себя ведет, совершает хулиганские действия, бросается в прохожих с кирпичами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"На место происшествия были направлены наряды, ближайшим оказался наряд полиции охраны. Мужчина неповиновался правоохранителям и, чтобы успокоить хулигана, к нему были применены наручники. Мужчине стало плохо, из-за чего работники полиции охраны сняли наручники и начали оказывать помощь и вызвали скорую. Однако, к сожалению, медики, прибывшие на место происшествия, лишь зафиксировали смерть 29-летнего мужчины", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники инспекции по личному составу и внутренней безопасности ГУНП, следственно-оперативная группа. Действиям сотрудников полиции охраны будет дана правовая оценка.

Тело умершего будет направлено на проведение экспертизы, которая установит, находился ли умерший под действием каких-либо препаратов, и что стало причиной смерти. В случае выявления неправомерных действий, расследование будет проводить Государственное бюро расследований.

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Топ комментарии

  • des_104
    "бросается в прохожих с кирпичами".
    мне одному интересно, почему там прохожие с кирпичами?
  • Підлога Маккартні
    так Флойд же был нарколыгой и преступником-рецедивистом. Эту доблестную четверку наоборот нужно было поощерить, что привели приговор в исполнение, шоб другие нигга боялись заниматься преступлениями 29-річний чоловік помер під час затримання поліцією в Миколаєві - Цензор.НЕТ 3883
  • Підлога Маккартні
    Точь точь как в Мениаполисе, только в Миколаполисе. Там нарколыга и тут нарколыга. Тут убили и там убили. Но там был ниггер, а тут зебил. вот и вся разница 29-річний чоловік помер під час затримання поліцією в Миколаєві - Цензор.НЕТ 6564
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