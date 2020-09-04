США перебросят в Литву войска на фоне напряжения с Беларусью: там будут базироваться 500 военных и 40 единиц бронетехники

Военное командование США перебросит группу войск в Литву на фоне напряженных отношений балтийской страны с Беларусью, где уже почти месяц продолжаются протесты против режима Александра Лукашенко.

Как нформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель", об этом пишет Reuters.

По данным издания, американские войска передислоцируют из Польши.

Развертывание войск начнется 4 сентября. В Литве будут базироваться 500 американских военнослужащих и 40 единиц бронетехники, включая танки Abrams и бронетранспортеры Bradley.

Переброска войск для учений (14—25 сентября) планировалась еще в июле, до протестов в Беларуси и заявлений Лукашенко. Тогда в НАТО говорили, что учения продлятся две недели. Теперь же войска США пробудут в стране два месяца — до ноября.

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Командование Литвы уверяет, что учения носят оборонительный характер и не направлены против ее соседей. Там также добавили, что в дополнение к войскам США в страну прибудут до тысячи военнослужащих и военных самолетов Франции, Италии, Германии, Польши и других стран.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Беларусь развернула почти 50% своей армии вдоль границ с Литвой и Польшей.

2 сентября, Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем заявил, что радикальные действия в ходе демонстраций в Беларуси провоцируются и финансируются с территории Украины. В МИД Украины его слова назвали "плодом больной фантазии".