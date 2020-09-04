США перебросят в Литву войска на фоне напряжения с Беларусью: там будут базироваться 500 военных и 40 единиц бронетехники
Как нформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель", об этом пишет Reuters.
По данным издания, американские войска передислоцируют из Польши.
Развертывание войск начнется 4 сентября. В Литве будут базироваться 500 американских военнослужащих и 40 единиц бронетехники, включая танки Abrams и бронетранспортеры Bradley.
Переброска войск для учений (14—25 сентября) планировалась еще в июле, до протестов в Беларуси и заявлений Лукашенко. Тогда в НАТО говорили, что учения продлятся две недели. Теперь же войска США пробудут в стране два месяца — до ноября.
Командование Литвы уверяет, что учения носят оборонительный характер и не направлены против ее соседей. Там также добавили, что в дополнение к войскам США в страну прибудут до тысячи военнослужащих и военных самолетов Франции, Италии, Германии, Польши и других стран.
Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Беларусь развернула почти 50% своей армии вдоль границ с Литвой и Польшей.
2 сентября, Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем заявил, что радикальные действия в ходе демонстраций в Беларуси провоцируются и финансируются с территории Украины. В МИД Украины его слова назвали "плодом больной фантазии".