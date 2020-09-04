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В августе в Украине зафиксированы 12 рекордов по количеству новых случаев COVID-19, - Степанов

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В августе в Украине зафиксированы 12 рекордов по количеству новых случаев COVID-19, - Степанов
В августе в Украине зафиксировано 12 рекордов по количеству новых зараженных коронавирусом. В пятницу, 4 сентября, зафиксирован очередной рекорд.

Об этом глава Министерства здравоохранения Максим Степанов рассказал в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде. передает Цензор.НЕТ.

"За август в Украине зафиксированы 12 антирекордов количества новых больных COVID-19. Очередной антирекорд сегодня - у 2723 человек диагностировали коронавирусную болезнь. Вчера 51 человек умер", - заявил министр.

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Топ комментарии

  • Oljik
    Так ви не просто майстри спорту, а рекордсмени.)))
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    В августе в Украине зафиксированы 12 рекордов по количеству новых случаев COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6986
  • Александр Айвазян
    Поразительно. Ввели заранее карантин, потом адаптивный карантин и в итоге куча рекордов, а рядом страна Бнеларуссь ноль карантина, ноль геноцида людей и ноль рекордов. Может те кто считает заинтересованы в рекордах, т.к. они на этом воруют?
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