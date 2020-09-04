Зеленскому не доверяют почти 50% граждан Украины, Раде - 75%, Кабмину - 72%, - опрос Центра Разумкова и Фонда "Деминициативы"

49% граждан Украины не доверяют президенту Владимиру Зеленскому.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива".

Чаще всего граждане Украины выражают доверие ВСУ (им доверяют 65% опрошенных), церкви (63%), волонтерским организациям (63%), ГСЧС (53%), добровольческим батальонам (53%), Госпогранслужбе ( 52%), СМИ Украины (50%), Национальной гвардии Украины (49%), общественным организациям (47%). Всем остальным институтам недоверие выражается чаще, чем доверие.

Президенту Украины не доверяют 49% граждан, Верховной Раде Украины - 75%, правительства Украины - 72%, государственному аппарату (чиновникам) - 78%.

Также отмечается высокий уровень недоверия к судебной системе в целом (77,5%), Верховному Суду (69%), местным судам (67,5%). Прокуратуре не доверяют 73% опрошенных, Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) - 71%, специализированной антикоррупционной прокуратуре - 70,5%, Антикоррупционному суду - 70%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) - 70%.

Среди правоохранительных структур несколько реже высказывается недоверие к полиции и Службе безопасности Украины (хотя недоверие также преобладает над доверием). Так, национальной полиции не доверяют 58% опрошенных (доверяют - 33%), патрульной полиции (54% и 35% соответственно), СБУ (56% и 31% соответственно).

Политическим партиям не доверяют 71% респондентов, профсоюзам - около 50%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий: "Слуга народа" - 25,5%, ОПЗЖ - 18,3%, ЕС - 18,1%, "Батькивщина" - 10,4%, "Сила и честь" - 6,5% - опрос Центра Разумкова и "Социса". ИНФОГРАФИКА

То обстоятельство, что лидером недоверия является государственный аппарат в целом (ему и чиновникам не доверяют 78% респондентов), что свидетельствует о высоком уровне отчуждения между структурами государственной власти и обществом, что приводит к негативной оценке гражданами деятельности власти, за исключением тех структур, которые обеспечивают оборону государства и безопасность граждан (Вооруженные Силы, Государственная пограничная служба, Национальная гвардия Украины, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям).

Также, как отмечают социологи, наблюдается тенденция снижения уровня доверия к органам власти. Так, если в декабре 2019 г. недоверие Кабинету министров высказывали 51,5% респондентов, то в июле 2020 не доверяли 72%; Верховной Раде - 54% и 75% соответственно, Президенту - 31% и 49% соответственно.

"Итак, если политический сезон "осень 2019 - весна 2020 гг." начинался со стремительного роста доверия к органам власти, то вхождение в сезон "осень 2020 - весна 2021гг." происходит на фоне падения доверия к властным институтам.





Исследование проводилось с 3 по 9 июля 2020 г. методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.