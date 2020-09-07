В Украине отмечают День военной разведки. ВИДЕО

Сегодня, 7 сентября, сотрудники военной разведки Министерства обороны Украины отмечают свой профессиональный праздник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, праздник учрежден приказом министра обороны первого июня 2007 года и является не общенациональным, а ведомственным.

Именно в этот день в 1992 году, в соответствии с Указом Президента "Об Управлении военной стратегической разведки Министерства обороны Украины", в составе оборонного ведомства был создан разведывательный орган стратегического уровня, что стало началом истории военной разведки независимой Украины.

Как известно, после распада СССР и приобретения в августе 1991 года независимости, перед нашим государством остро встал вопрос создания военной разведки, поскольку ранее подобные структуры подчинялись Москве. Параллельно с преобразованием Вооруженных Сил Украины началось создание системы военной разведки украинской армии.

В феврале 1992 года началось формирование управления разведки Главного штаба Вооруженных Сил Украины, а уже 7 сентября, было принято решение о формировании Управления военной стратегической разведки Министерства обороны Украины. В апреле 1994 года Указом Президента Главное управление военной разведки Министерства обороны Украины было переименовано в Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО Украины). С тех пор начала развиваться комплексная, эффективная и многоуровневая система военной разведки Вооруженных Сил.

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За годы войны украинские разведчики вышли на новый качественный уровень подготовки. С начала военных действий они находятся на передовой, защищая территориальную целостность государства, проявляя впечатляющие образцы мужества и героизма.

С профессиональным праздником военных разведчиков поздравил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

"Уважаемые воины-разведчики, боевые побратимы! Я, как командующий Объединенными силами, выражаю большую благодарность личному составу военной разведки. Горжусь тем, что вместе с вами мы седьмой год сдерживаем агрессию врага. На поле боя вы остаетесь всегда незаметными, а результаты вашей работы это сохраненные жизни наших воинов. От вашей своевременной и точной информации зависит правильность важнейших решений.

В этот праздничный день желаю вам, дорогие побратимы, крепкого здоровья, новых успехов и профессиональных побед, несокрушимости силы, духа и выдержки. Убежден, что вы и впредь будете образцом в выполнении служебного долга, примером высокого профессионального мастерства, порядочности и патриотизма. Слава воинам разведчикам!" - говорится в поздравлении Кравченко.