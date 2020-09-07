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Кулеба о переносе переговоров ТКГ из Минска: "Мы смотрим на возможные альтернативы"

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Кулеба о переносе переговоров ТКГ из Минска: "Мы смотрим на возможные альтернативы"
Украина рассматривает возможные альтернативы Минску как площадке для переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, поскольку по совокупности факторов он может стать неприемлемым для этой роли.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Насущной необходимости в том, чтобы прямо сейчас переносить "минский процесс" из Минска, нет. Но мы безусловно понимаем, что такая потребность в любой момент может возникнуть. И поэтому мы смотрим на возможные альтернативы. Но должна наступить совокупность факторов. Не обязательно для принятия этого решения, нужно российские войска вводить. Могут произойти другие события, которые сделают Минск более неприемлемым для размещения там платформ, минской переговорной площадки", - отметил он.

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Министр уточнил, что эти события могут быть "и гуманитарного, и политического, и правозащитного, и разведывательного, и безопасностного характера".

"Надо на это смотреть комплексно. Если мы скажем, если Россия введет войска, тогда мы перенесем "Минск", то это такое сужение маневра для самих себя. Нужно комплексно смотреть на развитие ситуации в Беларуси", - отметил Кулеба.

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • Ozirius Shewu
    Путіну мир не потрібен, він як Гітлер відчуває, що ********** Захід боїться війни, і орда маленькими кроками захоплює все нові і нові території, а тим більше, коли Україну інфіковано агентурою ФСБ, зокрема і найвищі державні органи, а влада в руках профанів і неуків, тому оці порушення є тиском на ТКГ в Мінську, що урвати собі ласий шматок від переговорів з зеленими пораженцями. З такими мерзотниками треба розмовляти мовою війни, шкодити РФ не тільки на Донбасі і в Криму , а скрізь де є їх рашиські інтереси: в Африці, на Б-Сході. Не сидіти сиднями і триндіти оте "пєрєстать стрелять", а навпаки давати достойну відповідь окупанту, що підвищить моральну стійкість військ. Чи на вимогу прокремлівської олігархії збільшити торгівлю з ОРДЛО? Як це вже інспірує агентура гешефтних мерзотників.
  • 5 копійок
    Кулеба про перенесення переговорів ТКГ з Мінська: "Ми дивимося на можливі альтернативи" - Цензор.НЕТ 1798
    З таким говнокомандуюим багато навоюєш.
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    много слов и ни..уя не понятно как у бубочки...
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