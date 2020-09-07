В Украине за сутки 2 174 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 138 068 человек

В Украине по состоянию на утро понедельника, 7 сентября, зафиксированы 2 174 новых случая заражения. При этом 31 ранее заболевший умер.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 6 сентября сообщалось о 2 107 новых случаях, 5 сентября - о рекордных 2 836 случаях заболевания, 4 сентября - о 2 723 новых случаях, 3 сентября - о 2 430 новых случаях, 2 сентября - о 2 495 новых случаях, 1 сенятбря - о 2 088 новых случаях.

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Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро понедельника 138 068 человек, умерли с начала пандемии 2 8776 человек (за сутки 31), выздоровевших – 62 606 (за сутки 379). Сейчас в Украине COVID-19 болеет 72 585 человек, что на 1 764 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине на 15,9% превышает количество выздоровевших.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (244), Львовской (186), Тернопольской (165), Черновицкой (163), Ивано-Франковской (161), Одесской (142), Харьковской (139), Сумской (105) и Ривненской (102) областях.











