Смертность в Беларуси за первое полугодие 2020 года побила пятилетний рекорд, - ООН. ИНФОГРАФИКА
В статистической системе Организации Объединенных Наций (ООН) опубликованы данные по смертности в Беларуси за первое полугодие 2020 года. Из них следует, что смертность по итогам первого полугодия побила пятилетний рекорд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на tut.by.
Стоит подчеркнуть, что в данных ООН не указана причина смертности. Соответственно, нельзя однозначно сказать, что рост смертности связан с эпидемией коронавируса или другими заболеваниями. Однако по этим данным видно, что в 2020 году с февраля количество смертей постепенно увеличивается, достигая самой большой отметки в июне Если в 2019 году в июне было 9263 смерти, то в июне 2020 года — 13 016.
По данным Министерства здравоохранения Беларуси на 5 сентября, в этом году в стране умерли 705 человек с коронавирусом. С начала распространения инфекции к 1 июля ведомство сообщало о 398 смертях пациентов с COVID-19.
Из статданных ООН следует, что во втором квартале, на который пришелся пик распространения COVID-19, в Беларуси умерло почти 35,9 тысяч человек. Это на 5,6 тысячи человек больше, чем годом ранее. С 2015 по 2017 год их число по итогам второго квартала не достигало 30 тысяч.
Отметим, что власти Беларуси отказались вводить карантинные ограничения в связи с распространением коронавируса.