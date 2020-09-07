Смертность в Беларуси за первое полугодие 2020 года побила пятилетний рекорд, - ООН. ИНФОГРАФИКА

В Беларуси в июне 2020 года количество смертей на 3753 случая превысило прошлогодние показатели по тому же месяцу. Смертность за первое полугодие этого года побила пятилетний рекорд, следует из статистических данных ООН за первое полугодие 2020 года.

В статистической системе Организации Объединенных Наций (ООН) опубликованы данные по смертности в Беларуси за первое полугодие 2020 года. Из них следует, что смертность по итогам первого полугодия побила пятилетний рекорд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на tut.by.

Стоит подчеркнуть, что в данных ООН не указана причина смертности. Соответственно, нельзя однозначно сказать, что рост смертности связан с эпидемией коронавируса или другими заболеваниями. Однако по этим данным видно, что в 2020 году с февраля количество смертей постепенно увеличивается, достигая самой большой отметки в июне Если в 2019 году в июне было 9263 смерти, то в июне 2020 года — 13 016.

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По данным Министерства здравоохранения Беларуси на 5 сентября, в этом году в стране умерли 705 человек с коронавирусом. С начала распространения инфекции к 1 июля ведомство сообщало о 398 смертях пациентов с COVID-19.

Из статданных ООН следует, что во втором квартале, на который пришелся пик распространения COVID-19, в Беларуси умерло почти 35,9 тысяч человек. Это на 5,6 тысячи человек больше, чем годом ранее. С 2015 по 2017 год их число по итогам второго квартала не достигало 30 тысяч.





Отметим, что власти Беларуси отказались вводить карантинные ограничения в связи с распространением коронавируса.